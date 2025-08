Calciomercato Parma, Leoni sempre sotto i riflettori. La situazione in casa gialloblu - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Leoni sotto i riflettori, Inter e Liverpool in pressing

Il nome di Giovanni Leoni sta diventando sempre più caldo nel panorama del Calciomercato Parma. Il giovane difensore centrale, classe 2006, è uno dei profili più seguiti tra i talenti emergenti del calcio italiano, e le sue prestazioni con la maglia crociata hanno attirato l’attenzione di due big d’Europa: Inter e Liverpool.

Il club nerazzurro, nonostante sia concentrato sulla complessa trattativa per Ademola Lookman, non ha perso di vista Leoni. Il centrale del Parma è da tempo nei radar dell’area tecnica dell’Inter, con Cristian Chivu, ex tecnico della Primavera e oggi punto di riferimento nella costruzione del futuro difensivo nerazzurro, che spinge fortemente per l’arrivo del giovane talento. Chivu, che lo ha avuto sotto osservazione già ai tempi del Padova, crede nelle sue qualità come possibile titolare nel prossimo futuro.

Tuttavia, il Calciomercato Parma si è infiammato ulteriormente dopo le indiscrezioni riportate dal New York Times, secondo cui anche il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Leoni. I Reds sarebbero pronti a puntare sul difensore italiano nel caso in cui dovesse saltare l’acquisto di Marc Guéhi del Crystal Palace, valutato oltre 60 milioni. Una cifra che rende Leoni una soluzione più accessibile e, al tempo stesso, altamente promettente.

Il Parma, consapevole dell’interesse internazionale attorno al suo gioiello, non è disposto a fare sconti: la richiesta parte da 35 milioni di euro, una valutazione che riflette il valore e il potenziale del ragazzo. Se l’Inter sembra tentennare di fronte a una spesa così elevata, il Liverpool – forte delle risorse della Premier League – appare più determinato e pronto a rilanciare.

Leoni, cresciuto nel vivaio del Padova, ha mostrato grande maturità e personalità nella scorsa stagione, guadagnandosi un posto da titolare nella difesa del Parma. Fisicità, intelligenza tattica e freddezza sono le sue caratteristiche principali, qualità che lo rendono un profilo ideale per il salto in una big.

Il Calciomercato Parma potrebbe dunque regalare un’importante plusvalenza al club emiliano, ma anche segnare un punto di svolta nella carriera di un giovane italiano destinato a brillare. Per Inter e Liverpool, la corsa è ufficialmente aperta. E per Giovanni Leoni, il futuro sembra già scritto tra i grandi del calcio europeo.