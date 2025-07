Calciomercato Parma, Leoni nel mirino di due big. Ecco la posizione attuale dei crociati - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Leoni nel mirino di Inter e Juventus, i ducali fanno muro. La situazione

Il calciomercato Parma si infiamma attorno a uno dei suoi gioielli più preziosi: Giovanni Leoni. Il giovane difensore classe 2006, cresciuto calcisticamente nella Sampdoria e oggi elemento di punta del vivaio gialloblù, è finito al centro di un duello tra due big del calcio italiano: Inter e Juventus. Entrambe le società hanno messo gli occhi sul talento difensivo, considerato tra i più promettenti nel panorama nazionale.

Archiviata (o quasi) la lunga trattativa per Lookman, l’Inter ha riacceso i fari su Leoni, che rientra perfettamente nel profilo di giovane di prospettiva che il club nerazzurro ama coltivare. Tuttavia, anche la Juventus si è mossa in modo deciso, dando il via a un vero e proprio braccio di ferro di mercato.

La posizione del club emiliano è però molto chiara. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, il calciomercato Parma non prevede sconti per un talento come Leoni. La valutazione fissata dalla dirigenza si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia quanto il Parma creda nel potenziale del ragazzo e non abbia alcuna fretta di privarsene.

L’Inter, dal canto suo, sta cercando di raffreddare l’attenzione sulla trattativa, pur continuando a monitorare da vicino il giocatore. La strategia nerazzurra sembra orientata verso l’attesa e l’inserimento di eventuali contropartite tecniche per abbassare la richiesta economica. Tuttavia, il Parma appare irremovibile: Leoni è considerato un asset strategico, sia in chiave tecnica che economica, per il presente e il futuro della società.

Il calciomercato Parma, in questa fase, si gioca dunque su un doppio binario: da un lato la voglia di costruire una squadra competitiva per il ritorno in Serie A, dall’altro la necessità di gestire le pressioni dei grandi club su elementi chiave della rosa. Leoni rappresenta in questo senso il simbolo della filosofia ducale: valorizzare il talento, ma senza svendere.

Con l’estate che entra nella fase calda, sarà interessante vedere se Inter o Juventus riusciranno a strappare il difensore al Parma. Ma una cosa è certa: in questo calciomercato Parma, la società non intende fare regali.