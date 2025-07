Calciomercato Parma, Leoni nel mirino di quella big. La cessione è sempre più vicina - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Giovanni Leoni nel mirino dell’Inter, operazione in accelerazione. La situazione

Il Calciomercato Parma è entrato nel vivo, e uno dei nomi più caldi è senza dubbio quello di Giovanni Leoni, giovane difensore centrale che ha attirato le attenzioni di diversi top club italiani. In particolare, l’Inter ha deciso di puntare con decisione su di lui, individuandolo come il profilo ideale per rinforzare la propria linea difensiva in vista della prossima stagione.

Leoni, classe 2006, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. La sua maturità tattica, la sicurezza in fase di impostazione e la capacità di leggere le situazioni difensive con anticipo lo rendono un giocatore già pronto per il grande salto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di modificare la propria strategia iniziale pur di chiudere l’operazione.

Fino ad ora, l’Inter era orientata a effettuare prima una cessione nel reparto arretrato, per poi investire su un nuovo difensore. Tuttavia, per Giovanni Leoni, il club ha scelto di fare un’eccezione. Non più una sostituzione, ma un’aggiunta mirata che guarda al presente e soprattutto al futuro. Leoni è stato inserito tra le priorità assolute di mercato, e l’Inter è pronta a muoversi senza attendere uscite.

Dal punto di vista del Calciomercato Parma, la situazione è delicata. Il club emiliano sa di avere tra le mani un talento prezioso, ma è anche consapevole che le sirene delle big potrebbero presto diventare troppo forti da ignorare. Il Parma, però, non ha intenzione di svendere il giocatore e punta a massimizzare l’eventuale cessione, chiedendo una cifra importante e magari inserendo bonus o percentuali sulla futura rivendita.

L’operazione tra Inter e Parma potrebbe accelerare nei prossimi giorni, con contatti già avviati tra le due società. Per il Calciomercato Parma, la possibile partenza di Leoni rappresenterebbe una perdita importante, ma anche un segnale della qualità del lavoro svolto nel settore giovanile.

Il futuro di Leoni sembra già scritto, e il Calciomercato Parma continua a confermarsi una fucina di talenti capace di attirare le attenzioni dei grandi club.