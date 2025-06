Calciomercato Parma, Leoni potrebbe fare la fine di quel fuoriclasse. Una big pronta ad acquistarlo - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Bonny verso l’Inter per 24 milioni, occhi anche su Giovanni Leoni. La situazione dei crociati

Il Calciomercato Parma entra nel vivo con una trattativa di primo piano: l’Inter è infatti vicinissima all’acquisto di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, per una cifra compresa tra i 23 e i 24 milioni di euro più bonus. Si tratterebbe del terzo colpo importante per i nerazzurri dopo Sucic e Luis Henrique, confermando così il forte asse di mercato con il club emiliano.

Bonny calciomercato parma

Bonny è stato uno dei protagonisti del calciomercato Parma nella seconda parte della scorsa stagione, soprattutto dopo l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina ducale. Sempre presente e subito decisivo, è stato suo il primo gol dell’era Chivu: un rigore trasformato contro il Bologna che ha aperto la strada alla vittoria.

Il Parma, dal canto suo, dimostra con questa operazione la bontà del lavoro svolto sul mercato e con i giovani, confermandosi come uno dei club più attivi e intelligenti del panorama italiano. La possibile cessione di Bonny rappresenta una plusvalenza importante e un segnale forte anche in vista di nuove operazioni in entrata.

leoni calciomercato parma

Ma il Calciomercato Parma potrebbe non fermarsi qui: nel mirino dell’Inter ci sarebbe anche Giovanni Leoni, difensore diciottenne che ha già attirato l’attenzione di diversi club per il suo potenziale. Anche lui, come Bonny, ha lavorato con Chivu ed è considerato un giovane di grande prospettiva.

calciomercato Parma tifosi

Nel frattempo, l’Inter valuta se far partire Bonny subito per la tournée negli Stati Uniti, mentre il ritorno in gruppo di Marcus Thuram è atteso per lunedì. L’esplosione di Pio Esposito ha nel frattempo ridisegnato le strategie offensive nerazzurre, raffreddando l’interesse per Hojlund, complice anche la rigidità del Manchester United, che non apre al prestito.

Il Parma, dunque, si ritaglia un ruolo da protagonista in questa fase di mercato: non solo come venditore, ma anche come vivaio di talenti che attraggono l’attenzione delle big. Il Calciomercato Parma è più vivo che mai, e il futuro potrebbe riservare nuove sorprese.