Calciomercato Parma, Lovric fortemente nel mirino della squadra crociata. Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Parma: futuro incerto per Sandi Lovric, il club valuta possibili cessioni. La situazione

Nel panorama del calciomercato Parma, una delle situazioni più delicate riguarda il centrocampista Sandi Lovric. Arrivato con grandi aspettative, il giocatore sloveno non ha ancora convinto appieno lo staff tecnico e la società, che sta valutando con attenzione la sua posizione in rosa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, Lovric potrebbe lasciare il club emiliano in caso di offerte concrete, anche se per il momento non sono arrivate proposte ufficiali capaci di far decollare la trattativa.

Nel dettaglio, il Parma sembra aver preso contatti informali per sondare il terreno, ma senza ancora affondare il colpo. Il club è consapevole dell’importanza di Lovric all’interno della rosa, ma allo stesso tempo non esclude l’ipotesi di una cessione, qualora dovessero arrivare offerte vantaggiose. La volontà è quella di mantenere un equilibrio tra le esigenze tecniche della squadra e la gestione economica, considerando anche la necessità di liberare spazio per eventuali nuovi acquisti.

In questo contesto, il nome di Lovric era stato accostato all’AEK Atene, club greco che in passato ha mostrato interesse per il giocatore. Tuttavia, secondo le ultime informazioni, la società ellenica sembra essersi defilata dalla corsa, lasciando quindi il Parma senza una trattativa concreta sul tavolo. Questo ha rallentato le possibilità di cessione e al momento il futuro del centrocampista rimane incerto.

Il calciomercato Parma è quindi ancora in evoluzione, con la società che continua a monitorare la situazione per prendere decisioni strategiche in vista della prossima stagione. Il club dovrà valutare attentamente se mantenere Lovric in squadra oppure optare per una cessione che possa portare benefici sia dal punto di vista tecnico che economico.

In definitiva, il nome di Sandi Lovric resta al centro di riflessioni nel mercato del Parma. L’auspicio è che, qualunque sarà la decisione finale, possa contribuire a rafforzare la squadra e a migliorare la competitività del club nelle sfide future. Il calciomercato Parma prosegue, con l’obiettivo di costruire una rosa solida e pronta ad affrontare le sfide della stagione.