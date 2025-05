Calciomercato Parma, occhi puntati su Mazzocchi per potenziare la difesa. Sarà sfida con quella rivale - Calcio News 24

Calciomercato Parma, occhi puntati su Pasquale Mazzocchi per potenziare la difesa. Una rivale però è sul calciatore: ecco le novità

Il calciomercato Parma, al di là di quello che succederà questa stagione (se sarà salvezza oppure retrocessione in Serie B), è orientato a potenziare la squadra: soprattutto per quanto concerne quella difesa che in questa annata si è dimostrata molto ballerina tra goal subiti e poca solidità.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Pasquale Mazzochi non è seguito solo dal Parma, ma anche dal Cagliari.