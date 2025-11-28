Calciomercato Parma, Miretti obiettivo numero uno per migliorare il centrocampo. La situazione attuale

Calciomercato Parma, Miretti rimane un obiettivo ma la Juventus fa muro. La situazione attuale

Il tema Calciomercato Parma torna d’attualità grazie al nome di Fabio Miretti, uno dei giovani più discussi dell’intera Serie A. Da mesi il centrocampista della Juventus è al centro di voci e valutazioni sul suo futuro, spesso accostato a una possibile cessione per trovare spazio altrove. Nonostante ciò, Miretti è rimasto in bianconero, complice anche l’arrivo di Luciano Spalletti, che ha contribuito a rilanciarne la considerazione tecnica e il minutaggio.

La prestazione nella notte di Bodo potrebbe rappresentare un punto di svolta per il giovane talento. Spalletti ha ribadito più volte la sua fiducia, considerandolo un elemento prezioso alla luce delle nuove esigenze tattiche della squadra: lo spostamento di Koopmeiners in difesa, il calo di Thuram e l’utilizzo di McKennie in più ruoli — come sottolinea La Gazzetta dello Sport — aprono a Miretti la possibilità di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel centrocampo bianconero.

In ottica Calciomercato Parma, il club ducale aveva individuato in Miretti uno degli obiettivi principali già in estate. Le porte sembravano potersi aprire dopo il mancato approdo al Napoli, considerato da molti come una sorta di “sliding door” della carriera del giocatore. Anche nelle ultime settimane il Parma ha mantenuto vivo l’interesse, pronto a tentare un nuovo affondo in vista del mercato di gennaio.

Tuttavia, il rilancio vissuto sotto Spalletti cambia sensibilmente gli scenari. Miretti, consapevole di poter finalmente giocare con continuità, non sembra intenzionato a lasciare la Juventus proprio adesso. La priorità resta quella di continuare il percorso in bianconero, evitando il rischio di una nuova ripartenza altrove.

Il Calciomercato Parma rimane dunque vigile, ma il messaggio proveniente dal giocatore e dal club è chiaro: almeno per il momento, Miretti non si muove. Una scelta che potrebbe influenzare anche le strategie juventine, evitando investimenti a centrocampo in vista della sessione invernale.

