Calciomercato Parma, ad un passo la fumata bianca per quel giocatore promettente. Le novità - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Ndiaye a un passo, rinforzo in difesa dal Troyes

Il calciomercato Parma si accende con un colpo importante in arrivo per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Parmatoday, la dirigenza gialloblù è ormai vicina alla chiusura dell’operazione che porterà in Emilia il difensore senegalese Pape Amadou Ndiaye, classe 2002, attualmente in forza al Troyes, club della seconda divisione francese.

L’intesa tra le parti sarebbe stata praticamente raggiunta: mancherebbero solo gli ultimi dettagli prima di formalizzare l’accordo. Il Parma, sotto la guida del presidente Kyle Krause, avrebbe messo sul piatto una cifra complessiva vicina ai 7 milioni di euro, inclusi i bonus. Una somma importante che testimonia la volontà della società di rinforzare con decisione la linea difensiva.

Ndiaye, cresciuto calcisticamente in Senegal e poi approdato in Francia, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama africano. Dotato di grande fisicità, rapidità nei recuperi e buona visione di gioco, il suo profilo si adatta perfettamente alle esigenze del tecnico che ha chiesto rinforzi mirati per affrontare al meglio la nuova stagione nel massimo campionato.

Il calciomercato del Parma si sta muovendo con intelligenza e concretezza: l’obiettivo è costruire una squadra solida, capace di garantire una permanenza tranquilla in Serie A, puntando su giovani talenti con potenziale di crescita e rivendibilità. L’accordo con Ndiaye dovrebbe prevedere un contratto fino al 2028, con opzione per un’ulteriore stagione, a conferma della fiducia che il club ripone nel giovane difensore.

L’operazione, una volta chiusa, rappresenterà uno dei colpi più significativi del calciomercato Parma fino a questo momento. La dirigenza ha accelerato nelle ultime ore per evitare la concorrenza di altri club europei che avevano mostrato interesse per il centrale del Troyes.

Con Ndiaye sempre più vicino, il calciomercato Parma continua a lavorare su altri fronti, ma la priorità resta quella di completare il pacchetto difensivo con giocatori di prospettiva e già pronti per affrontare le sfide della Serie A.

Il club ducale è determinato a farsi trovare pronto al debutto stagionale e il probabile arrivo di Ndiaye rappresenta un passo concreto verso una rosa più competitiva.