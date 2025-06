Calciomercato Parma, si cercano rinforzi. Oristanio per sostituire Bonny, in difesa occhi su Gallo del Lecce

Il nuovo Parma targato Carlos Cuesta sta iniziando a prendere forma in vista della stagione 2025/26. Dopo la salvezza ottenuta con Cristian Chivu, ora passato all’Inter, il club emiliano ha deciso di affidare la panchina al giovane tecnico spagnolo, ex vice di Mikel Arteta all’Arsenal. Un profilo innovativo e ambizioso, scelto dal presidente Kyle Krause per garantire continuità e una visione a lungo termine.

L’obiettivo principale del Parma nella prossima stagione sarà la permanenza in Serie A, e per farlo la società è pronta a intervenire in maniera decisa sul mercato. In attacco, infatti, si registra la partenza di Bonny, trasferitosi all’Inter per una cifra vicina ai 24 milioni di euro, seguendo proprio il tecnico Chivu.

Per sostituirlo, il nome più caldo è quello di Gaetano Oristanio, attaccante di proprietà del Venezia. Classe 2002, Oristanio ha collezionato 62 presenze e 5 gol nelle ultime due stagioni tra Cagliari e Venezia. Giocatore dinamico e tecnico, rappresenterebbe un’ottima soluzione per il reparto offensivo ducale. Parma potrebbe essere la piazza ideale per rilanciare il suo rendimento realizzativo e trovare la continuità finora mancata.

In difesa, invece, il Parma guarda in casa Lecce. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome individuato per rinforzare la fascia sinistra è quello di Antonio Gallo. L’esterno classe ’00 ha disputato una buona stagione in Salento e ha attirato l’interesse anche di club esteri, tra cui il Besiktas. La concorrenza non manca, ma il progetto tecnico del Parma potrebbe rappresentare una proposta interessante anche per il giocatore.

Con Carlos Cuesta in panchina, il club gialloblù si prepara a un mercato strategico, puntando su giovani talenti in cerca di affermazione. La nuova era del Parma è appena iniziata, con idee chiare e ambizioni concrete.