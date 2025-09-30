Calciomercato Parma, Pellegrino e le voci intorno a lui in vista di gennaio. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Pellegrino si prende la scena e fa sognare i tifosi

Il nome di Mateo Pellegrino comincia a circolare con insistenza nei discorsi legati al Calciomercato Parma. L’attaccante argentino ha letteralmente acceso i riflettori su di sé con una prestazione da protagonista nella vittoria contro il Torino, firmando una doppietta che ha fatto esplodere la Cetilar Arena. E se il buongiorno si vede dal mattino, il Parma potrebbe aver trovato il suo nuovo bomber.

In terra emiliana, il pubblico è abituato a vedere grandi attaccanti indossare la maglia gialloblù. Da Crespo a Gilardino, passando per Zola, Mutu, Adriano e Chiesa, la storia offensiva del club è ricca di nomi illustri. Pellegrino, arrivato con discrezione, sta ora iniziando a farsi spazio in questa prestigiosa lista, conquistando la fiducia del tecnico Cuesta e l’entusiasmo della tifoseria.

Non è la prima volta che colpisce i granata: già nella scorsa stagione, proprio contro il Torino, aveva messo a segno una doppietta. Una coincidenza? Forse. Ma il rendimento di queste settimane parla chiaro: il ragazzo è in crescita, e non solo sotto il profilo tecnico. A colpire è anche la sua mentalità.

«È dominante in area, lavora spalle alla porta, aiuta i compagni e si sacrifica in fase difensiva. È un esempio di professionalità, dentro e fuori dal campo», ha dichiarato mister Cuesta nel post partita, elogiando l’impegno quotidiano di Pellegrino, dal lavoro in allenamento al recupero fisico.

Il diretto interessato, senza troppi giri di parole, ha fissato il suo obiettivo stagionale: 12-15 gol. Un traguardo che oggi sembra alla sua portata, anche se l’aspetto più importante resta la continuità. Le sue caratteristiche fisiche, unite alla capacità di dialogare con i compagni e leggere le situazioni offensive, lo rendono un profilo interessante non solo per il Parma, ma anche per diversi club italiani ed europei.

E infatti, le prime voci di interessamento non mancano. Il Calciomercato Parma, da qui ai prossimi mesi, potrebbe ruotare proprio attorno al suo nome. La società dovrà decidere se blindarlo o valutare eventuali offerte in caso di esplosione definitiva.

Intanto, il Parma si gode il suo nuovo gioiello. Pellegrino ha iniziato a scrivere la sua storia. E chissà dove potrà arrivare.