Calciomercato Parma, si cercano rinforzi di esperienza. Dal Monza interesse per Izzo e Dany Mota!

Il mercato del Parma comincia a prendere forma, tra sondaggi mirati e possibili uscite eccellenti. La dirigenza crociata, guidata dall’amministratore delegato Giovanni Cherubini, lavora per rafforzare la rosa in vista del ritorno in Serie A. Tra i primi nomi concreti spunta quello di Dany Mota, attaccante portoghese classe 1998 del Monza, già osservato in passato e conosciuto dallo stesso Cherubini ai tempi della Juventus Under 23.

Seconda punta rapida e tecnica, Mota ha segnato 35 gol in 172 presenze con il Monza, ma dopo la retrocessione in Serie B e il cambio di proprietà, il club brianzolo potrebbe aprire alla cessione. Già nella scorsa sessione era stata respinta un’offerta da circa 6 milioni, ma oggi i margini per riaprire la trattativa ci sono. L’attaccante, che ha mercato anche all’estero, preferirebbe restare in Serie A, purché con garanzie di minutaggio. A Parma, potrebbe raccogliere l’eredità di Ange-Yoan Bonny, agendo da seconda punta in un attacco in via di ricostruzione.

Sempre dal Monza potrebbe arrivare anche Armando Izzo, difensore centrale esperto, classe 1992, in uscita dal club lombardo. Il Parma ha effettuato un primo sondaggio, valutando l’ipotesi di affidargli un ruolo di guida per il reparto arretrato, al fianco dei giovani Leoni e Circati. Izzo rappresenterebbe il sostituto ideale di Alessandro Vogliacco, partito nelle scorse settimane.

Sul fronte uscite, si avvicina l’addio di Valentin Mihaila. L’esterno offensivo romeno, classe 2000, è nel mirino del Lecce di Eusebio Di Francesco, alla ricerca di un rinforzo di qualità sugli esterni. Tuttavia, l’elevato ingaggio del giocatore, così come quello del connazionale Dennis Man, complica le trattative con le società interessate, rallentandone la definizione.

Il mercato del Parma resta dunque in fase embrionale, ma le prime mosse delineano già le priorità: qualità in attacco, esperienza in difesa e una gestione oculata degli esuberi.