Calciomercato Parma, Suzuki sarà la prossima cessione dei crociati? Quella big ci prova a tutti i costi

Calciomercato Parma, Milan osserva Zion Suzuki: occhi puntati sul giovane portiere
Il Calciomercato Parma entra nel radar del Milan in vista della sessione di gennaio, con gli scout rossoneri sempre attenti alle opportunità per rinforzare la rosa. Durante la trasferta a Genova, in occasione della sfida tra Genoa e Parma, l’attenzione dello scout milanista si è concentrata su Zion Suzuki, estremo difensore giapponese classe 2002, protagonista tra i pali dei ducali in questa stagione.
Come riportato da Marco Guidi della Gazzetta dello Sport, la missione aveva un duplice obiettivo: osservare da vicino il centravanti Pellegrino, principale priorità del mercato rossonero, e valutare il giovane portiere del Parma. Suzuki rappresenta il tipo di profilo internazionale e di prospettiva che interessa molto alla dirigenza del Milan, alla ricerca di un vice affidabile per Mike Maignan o di un talento da far crescere gradualmente nel pacchetto arretrato.
Nonostante l’interesse, il percorso per portare Suzuki a Milano appare complesso. Il Parma, impegnato nella lotta per la salvezza, considera i suoi giocatori chiave per mantenere la categoria e non ha intenzione di cedere i gioielli della squadra facilmente. Secondo le fonti, convincere i ducali richiederebbe un’offerta superiore al reale valore del giocatore, dovuta alla necessità del club emiliano di garantirsi punti fondamentali per la permanenza in Serie A.
Il Milan dovrà quindi valutare attentamente il rapporto costi-benefici di un’operazione di Calciomercato Parma che, pur affascinante, comporta rischi significativi. L’interesse per Suzuki conferma come i rossoneri guardino sempre al futuro, cercando giovani talenti capaci di integrarsi gradualmente nella rosa e di garantire continuità e qualità anche nelle retrovie, senza trascurare le esigenze immediate della squadra.
