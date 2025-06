Calciomercato Parma, Suzuki è fortemente nel mirino di quella big italiana. Affondo decisivo per l'estate - Calcio News 24

Calciomercato Parma, Jun Suzuki è fortemente nel mirino di una big molto importante. L’indiscrezione sul portiere dei crociati

Il Napoli guarda già al futuro e comincia a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, che vedrà gli azzurri impegnati sia in Serie A che in Champions League. Tra i profili seguiti con attenzione c’è quello di Jun Suzuki, giovane portiere del calciomercato Parma che ha attirato l’interesse di diversi club dopo una stagione di alto livello con la maglia gialloblù.

A confermare il forte interesse del club partenopeo è stato Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, intervenuto attraverso i propri canali ufficiali per fare il punto sulla situazione. Romano ha dichiarato che il Napoli vede in Suzuki un’opzione concreta per alzare il livello di competitività tra i pali e garantire un’alternativa affidabile in vista di una stagione densa di impegni.

Queste le parole dell’esperto: “Suzuki è il portiere che il Napoli vorrebbe inserire nella propria rosa per alzare il livello di competizione, per poi andare ad affrontare Champions e campionato ad alto livello. C’è stato un primo contatto tra Napoli e Parma per la cessione di Suzuki. Il Parma è molto rigido, non vorrebbe lasciarlo partire. Bisognerà capire le intenzioni del club emiliano.”

Il primo contatto tra i due club è avvenuto, ma la strada verso un’eventuale intesa sembra in salita. Il Parma, infatti, considera Suzuki un elemento fondamentale del proprio progetto sportivo, soprattutto in vista della prossima stagione in Serie A, e non ha intenzione di lasciarlo partire facilmente. Il club emiliano è consapevole del valore del proprio estremo difensore e, salvo offerte particolarmente allettanti, appare intenzionato a trattenerlo.

Dal canto suo, il Napoli è deciso a migliorare la propria rosa, e il reparto portieri è uno degli aspetti su cui la dirigenza vuole intervenire. L’arrivo di un profilo giovane ma già esperto come Suzuki sarebbe in linea con la politica del club, che mira a costruire una squadra competitiva e duratura nel tempo.

I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere se il Parma aprirà a una trattativa o se Suzuki resterà a difendere i pali dei gialloblù. Il Napoli osserva e attende, pronto a intervenire nel caso si creino le condizioni giuste per affondare il colpo.