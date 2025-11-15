Calciomercato Parma, Suzuki nel mirino anche all’estero! Quel club è pronto a trattare con i crociati

Calciomercato Parma: Suzuki nel mirino del Milan, ma dalla Premier League arriva la concorrenza del Chelsea

Il Calciomercato Parma continua a essere al centro dell’attenzione grazie al nome di Zion Suzuki, giovane portiere giapponese che sta impressionando per personalità, tecnica e continuità di rendimento. Le sue prestazioni con la maglia gialloblù non sono passate inosservate e il Milan, che sta monitorando il mercato dei portieri con estrema attenzione, ha individuato proprio in Suzuki un possibile profilo per il futuro. Secondo Tuttosport, l’interesse del club rossonero è concreto, soprattutto alla luce della delicata questione legata al rinnovo di Mike Maignan, ancora in fase di valutazione.

Il direttore sportivo Igli Tare ha scelto di muoversi con prudenza, inserendo Suzuki nella lista dei possibili sostituti nel caso in cui Maignan dovesse lasciare Milano nelle prossime stagioni. Il progetto rossonero punta a non farsi trovare impreparato e l’estremo difensore giapponese del Parma rappresenta un prospetto ideale per età, potenziale e modernità tecnica. Tuttavia, il Calciomercato Parma non si prospetta affatto semplice per il Milan: Suzuki è uno dei talenti più richiesti del campionato e la sua crescita continua a generare interesse da parte dei top club europei.

Ed è proprio dalla Premier League che arriva la minaccia più concreta. Sempre secondo le indiscrezioni raccolte da Tuttosport, il Chelsea avrebbe infatti inserito Suzuki nella propria lista di obiettivi per il futuro. Il club londinese è alla ricerca di un portiere giovane e futuribile, capace di inserirsi gradualmente nel progetto tecnico dei Blues, e il profilo del giapponese risponde perfettamente a queste esigenze. L’ingresso di una big della Premier League complica notevolmente la trattativa, sia sul piano economico sia su quello delle ambizioni del giocatore.

Il Parma, dal canto suo, è ben consapevole del valore del suo gioiello e non intende concedere sconti. La richiesta, che già supera i 20 milioni di euro, potrebbe ulteriormente lievitare proprio grazie all’interesse proveniente dalla Premier League, rendendo il Calciomercato Parma un terreno particolarmente competitivo per i club che vogliono assicurarsi il talento giapponese.

Per il Milan, dunque, la situazione resta in evoluzione. Tare continua a monitorare Suzuki con grande attenzione, ma sa che il rischio di vederselo soffiare dal Chelsea è reale. Molto dipenderà anche dall’esito della trattativa interna per il rinnovo di Maignan: solo allora la società rossonera deciderà se affondare definitivamente il colpo. Il duello tra Serie A e Premier League è appena iniziato, e Suzuki sarà certamente uno dei nomi più caldi del prossimo Calciomercato Parma.

