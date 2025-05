Suzuki lascerà Parma? Le novità intorno al portiere dei crociati. L'indiscrezione in vista dell'estate - Calcio News 24

Suzuki potrebbe lasciare Parma? Ecco l’indiscrezione di ParmaToday sul portiere dei crociati. Le novità

Zion Suzuki continua a catturare l’attenzione di diversi club europei, e tra questi c’è anche il Bayern Monaco. Il giovane portiere giapponese, attualmente in forza al Parma, è uno dei profili più seguiti nel panorama internazionale, grazie alle sue prestazioni convincenti e al potenziale ancora tutto da esplorare.

Il club bavarese ha da tempo inserito Suzuki nella propria lista di osservati speciali. Secondo quanto filtra dall’ambiente tedesco, alcuni emissari del Bayern si sono recentemente recati in Italia per monitorare da vicino le sue prestazioni, assistendo dal vivo ad alcune gare del Parma. Un segnale chiaro del forte interesse nei confronti del classe 2002, nato negli Stati Uniti ma cresciuto calcisticamente in Giappone.

Il Bayern è alla ricerca di un nuovo portiere che possa rappresentare una valida alternativa per il futuro e Suzuki risponde a molti dei requisiti richiesti: giovane, affidabile tra i pali, con esperienze internazionali e ampi margini di crescita. Al Parma si è messo in luce durante la stagione, contribuendo in maniera significativa ai risultati della squadra emiliana.

Anche altri club europei hanno mostrato attenzione per il giocatore, ma l’interesse del Bayern potrebbe rappresentare un passo importante per la carriera di Suzuki, soprattutto in vista di un possibile approdo in una delle squadre più titolate del continente.

Per il momento, il Parma non ha ancora aperto ufficialmente a una cessione, ma di fronte a un’offerta concreta potrebbe valutare il futuro del proprio portiere. La prossima finestra di mercato estiva potrebbe quindi diventare decisiva per capire se Suzuki sarà protagonista di un trasferimento di rilievo.