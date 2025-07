Calciomercato Parma, tantissimi movimenti per la squadra crociata. Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Mihăilă verso la Turchia, occhi su Reyna ed Esposito. La situazione attuale

Il Calciomercato Parma entra nel vivo con un’importante operazione in uscita. Dopo settimane di voci e trattative, è arrivata la conferma: Valentin Mihăilă è pronto a lasciare i ducali. L’esterno offensivo rumeno, arrivato in Italia con buone aspettative, non farà parte del progetto tecnico per la prossima stagione in Serie A.

Nonostante l’interesse concreto di club come Lecce e Cremonese, Mihăilă ha deciso di accettare la proposta del Çaykur Rizespor, squadra che milita nella Super Lig turca. Secondo quanto riportato da ParmaToday, il club emiliano incasserà circa due milioni di euro da questa operazione, utile anche a sbloccare nuove manovre in entrata.

L’addio di Mihăilă non sorprende del tutto. Già nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato a diverse formazioni, ma la sua scelta di andare all’estero ha comunque colto molti di sorpresa. Tuttavia, in casa crociata si guarda subito avanti: il Calciomercato Parma è già proiettato verso nuovi rinforzi per il reparto offensivo.

Due sono i nomi in cima alla lista della dirigenza. Il primo, e forse il più affascinante, è Giovanni Reyna, talentuoso trequartista americano di proprietà del Borussia Dortmund. Il giocatore avrebbe già dato un primo assenso alla destinazione emiliana, ma restano da definire i dettagli dell’eventuale trasferimento, che potrebbe avvenire con la formula del prestito.

L’altro grande obiettivo del Calciomercato Parma è Sebastiano Esposito, reduce da un’ottima stagione in Serie A con l’Empoli. Il giovane attaccante italiano, di proprietà dell’Inter, rappresenterebbe un innesto di grande prospettiva. Tuttavia, la concorrenza non manca: anche il Cagliari si è mosso concretamente per assicurarsi il suo cartellino.

Il direttore sportivo dei crociati, Mauro Pederzoli, è al lavoro per cercare di chiudere almeno uno dei due colpi entro la fine del mese. Il Calciomercato Parma si preannuncia dunque molto attivo: l’obiettivo è quello di costruire una rosa competitiva per affrontare con ambizione il ritorno in Serie A.

La partenza di Mihăilă rappresenta solo il primo passo di un’estate che si prospetta intensa sotto il profilo delle trattative. Con Reyna ed Esposito nel mirino, il Parma sogna in grande.