Calciomercato Pisa, spunta Tessmann per rinforzare il centrocampo (e non solo). Ecco le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: Vignolo, Tessmann e la caccia alla punta. La situazione della squadra nerazzurra

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo con diverse trattative in corso e numerosi nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra. In primo piano c’è il giovane talento argentino Vignolo, già segnalato dal quotidiano sudamericano “La Voz” alcune settimane fa. Il giocatore, soprannominato “El Pollito”, è conteso da diversi club, tra cui Sassuolo e Lecce, ma il Pisa continua a seguire con attenzione la sua situazione. Il Racing di Córdoba, club proprietario del cartellino, ha chiarito le proprie richieste economiche: per lasciar partire Vignolo, serviranno almeno 1-1,2 milioni di dollari. Il club toscano resta vigile, pronto a inserirsi se le condizioni diventeranno favorevoli.

Sempre in tema Calciomercato Pisa, un altro nome caldo è quello di Tanner Tessmann, centrocampista del Lione. La società nerazzurra potrebbe approfittare del legame con John Knaster, membro del Cda del club francese, per cercare di strappare un accordo vantaggioso. Il Lione, impegnato a sistemare la propria posizione finanziaria e sportiva, potrebbe cedere il giocatore per ridurre il monte ingaggi. Non si esclude una trattativa a parametro zero, soprattutto se il club francese dovesse fallire il ricorso per partecipare alla prossima Europa League.

Ma il grande obiettivo del Calciomercato Pisa resta l’arrivo di un attaccante di peso. In cima alla lista c’è Giovanni Simeone, per il quale la concorrenza è fortissima. Oltre al Pisa, anche Genoa e Siviglia si sono mossi concretamente. Secondo Sky Sport, il club rossoblù avrebbe già avviato i contatti con il Napoli, ma il Pisa continua a insistere sull’argentino, nella speranza di trovare l’accordo nelle prossime settimane. La trattativa è complessa e potrebbe richiedere tempo.

Nel frattempo, il calciomercato Pisa ha valutato anche altri profili offensivi. Colombo del Milan era stato sondato, mentre voci non confermate parlano di un tentativo esplorativo per Pinamonti del Sassuolo, nome però difficile sia per l’ingaggio sia per la concorrenza di Bologna e Fiorentina. Più abbordabile, invece, potrebbe essere Antonio Sanabria del Torino, già attenzionato in passato.

Il Calciomercato Pisa si preannuncia quindi molto movimentato, con la dirigenza al lavoro per rafforzare la rosa e puntare a una stagione da protagonista.