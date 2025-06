Calciomercato Pisa, possibile colpo Colombo dal Milan. Il punto sulla trattativa tra rossoneri e nerazzurri - Calcio News 24

Calciomercato Pisa, Lorenzo Colombo nel mirino dei nerazzurri, si lavora al prestito con diritto di riscatto per l’attaccante

Il Calciomercato Pisa inizia a prendere forma, e uno dei primi nomi a circolare con insistenza è quello di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 reduce da una stagione complicata con la maglia dell’Empoli. Nonostante l’impegno e il buon numero di presenze, 37 in totale, i 6 gol messi a segno dal giovane centravanti non sono bastati ai toscani per conquistare la salvezza in Serie A. Di conseguenza, il club azzurro ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto, fissata a 7 milioni di euro, lasciando il calciatore a disposizione del Milan.

Nelle scorse settimane, l’agente del giocatore, Beppe Riso, si è recato a Casa Milan per incontrare il nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, e discutere del futuro del suo assistito. Tra le varie ipotesi sul tavolo, una in particolare sta prendendo quota, ed è quella che coinvolge proprio il calciomercato Pisa, fresco di promozione in Serie A.

La società toscana ha messo nel mirino Colombo come possibile rinforzo offensivo per la prossima stagione. All’interno del calciomercato Pisa, il profilo del giovane attaccante rappresenta un obiettivo concreto: giovane, già con esperienza in Serie A e B, e desideroso di rilanciarsi in un contesto in cui possa essere protagonista con continuità. Il club nerazzurro starebbe lavorando per portarlo all’Arena Garibaldi con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe al Pisa di testarne il rendimento prima di investire definitivamente sul suo cartellino.

L’interesse per Colombo si inserisce in una strategia ben precisa del calciomercato Pisa, che punta a costruire una rosa competitiva per affrontare con ambizione il ritorno in Serie B. Dopo una promozione meritata, la dirigenza vuole dare continuità al progetto tecnico e mettere a disposizione dell’allenatore una squadra in grado di mantenere la categoria senza sofferenze, e magari sognare qualcosa in più.

Colombo, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha già maturato esperienze importanti in prestito con le maglie di Lecce, SPAL e Cremonese, oltre che con l’Empoli. Il Pisa potrebbe rappresentare per lui una tappa fondamentale per rilanciarsi e trovare quella continuità realizzativa che finora è mancata, nonostante il grande potenziale e le qualità tecniche indiscusse.

Il calciomercato Pisa si muove con attenzione, e il nome di Colombo è soltanto uno dei primi di una lista che si preannuncia lunga e interessante. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma i contatti con il Milan e con l’entourage del giocatore sono già stati avviati. Molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso Colombo.

Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi, ma una cosa è certa: nel calciomercato Pisa, Lorenzo Colombo è una pista concreta e destinata a scaldarsi sempre di più con l’avvicinarsi dell’apertura ufficiale delle trattative estive.