Calciomercato Pisa, Nzola obiettivo numero uno per i nerazzurri. Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: sfuma Simeone, si lavora su Aebischer e Nzola

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il calciomercato Pisa entra nel vivo, ma le ultime notizie non sono tutte positive per i nerazzurri. La pista che porta a Giovanni Simeone sembra ormai complicata da percorrere: l’attaccante del Napoli è infatti sempre più vicino al Torino, club che appare in netto vantaggio. I granata sono fiduciosi nella buona riuscita dell’operazione, e un dettaglio alimenta ulteriormente le voci: l’attaccante scozzese Adams non ha preso il numero 18, lo stesso che tradizionalmente indossa Simeone. Un indizio che fa pensare a un arrivo imminente del “Cholito” sotto la Mole.

Nel frattempo, il Pisa non resta a guardare e continua a sondare diverse piste. Una delle più interessanti è quella che porta a Michel Aebischer, centrocampista del Bologna. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la trattativa è ancora aperta, ma la concorrenza non manca: anche Sassuolo e Cagliari sono sulle tracce dello svizzero. La priorità del Bologna resta la cessione a titolo definitivo, mentre il Pisa vorrebbe impostare l’affare con un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, la società toscana non esclude nemmeno una soluzione a titolo temporaneo, pur di assicurarsi il centrocampista.

Il calciomercato del Pisa si muove anche in attacco, dove un altro nome caldo è quello di M’Bala Nzola della Fiorentina. Il giocatore, reduce da una stagione non brillante con i viola, potrebbe rappresentare una buona occasione per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro. Il profilo dell’ex Spezia è molto apprezzato dalla dirigenza pisana, che sta valutando la fattibilità dell’operazione.

In uscita, invece, è ufficiale il trasferimento in prestito di Tommaso Ferrari alla Vis Pesaro. L’attaccante classe 2004 andrà a fare esperienza in Serie C, con l’obiettivo di tornare più pronto nella prossima stagione.

In sintesi, il calciomercato Pisa è ancora in pieno fermento. Dopo il probabile sfumare dell’obiettivo Simeone, il club guarda con attenzione ad altre opportunità per rinforzare rosa e ambizioni. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per chiudere almeno un colpo a centrocampo o in attacco.