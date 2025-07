Calciomercato Pisa, Nzola obiettivo numero uno della squadra nerazzurra. Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: trattativa in corso per M’Bala Nzola, si discute sull’ingaggio

Secondo Sestaportanotizie, il calciomercato Pisa entra nel vivo con una trattativa che potrebbe portare in nerazzurro un nome di grande esperienza e impatto offensivo: M’Bala Nzola. L’attaccante angolano, attualmente alla Fiorentina, è diventato l’obiettivo principale del club toscano per rinforzare il reparto avanzato in vista della nuova stagione di Serie A.

Il dialogo tra le due società è già ben avviato, con una formula condivisa: prestito con diritto o obbligo di riscatto, a seconda di determinate condizioni. Tuttavia, il vero nodo che al momento sta rallentando la chiusura dell’operazione riguarda l’ingaggio del calciatore. La Fiorentina, infatti, pretende che il Pisa si faccia carico per intero dello stipendio di Nzola nella stagione 2024/25. Una richiesta che al momento rappresenta l’ostacolo principale alla fumata bianca.

Dal canto suo, il Pisa ha mostrato apertura sul piano tecnico e contrattuale, ma ha chiesto alla Fiorentina una compartecipazione sulle spese legate all’ingaggio, ritenuto troppo elevato per gli attuali parametri del club nerazzurro. Nonostante questa distanza, il clima tra le parti rimane disteso, e l’ottimismo resta alto. La trattativa è viva, con contatti continui per cercare una soluzione che possa accontentare entrambe le società.

Nel frattempo, il calciomercato Pisa resta attivo anche su altri fronti, ma l’arrivo di Nzola rappresenterebbe un colpo di grande rilievo per la Serie B, sia per il valore del giocatore sia per l’esperienza maturata in Serie A con la maglia dello Spezia prima e della Fiorentina poi.

Nzola, infatti, ha dimostrato in più stagioni di essere un attaccante fisico, capace di lavorare per la squadra e di andare in doppia cifra a livello realizzativo. Inserirlo nell’organico nerazzurro significherebbe alzare l’asticella delle ambizioni per il prossimo campionato.

Il calciomercato Pisa, quindi, si gioca ora su un equilibrio delicato tra volontà tecnica e sostenibilità economica. Se l’intesa sull’ingaggio verrà trovata, l’operazione potrebbe chiudersi a breve, regalando a Filippo Inzaghi un rinforzo di livello per l’assalto alla Serie A.

I prossimi giorni saranno decisivi, ma una cosa è certa: il calciomercato Pisa vuole essere protagonista.