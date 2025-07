Calciomercato Pisa, si lavora per la porta: vicino l’ingaggio di Scuffet dal Cagliari, ma come secondo di Samper!

Il Pisa si prepara con determinazione alla sua nuova avventura in Serie A e punta su esperienza e solidità nel ruolo chiave del portiere. Il club nerazzurro è infatti vicino a chiudere per l’ingaggio di Simone Scuffet, portiere classe 1996 di proprietà del Cagliari.

Scuffet, originario di Udine, è cresciuto nelle giovanili dell’Udinese ed è noto per la sua affidabilità e reattività tra i pali. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Napoli per sei mesi, dove ha ricoperto il ruolo di vice di Alex Meret, contribuendo al successo della squadra campione d’Italia, anche se con un minutaggio limitato. La sua esperienza in un top club come il Napoli lo ha arricchito sia a livello tecnico sia mentale.

Il Pisa, promosso in Serie A dopo una stagione di grande sacrificio e determinazione, vuole confermare il proprio portiere titolare, Adrian Semper, il cui contributo è stato fondamentale per la promozione. Tuttavia, la società cerca anche un secondo portiere con esperienza e leadership per garantire una copertura affidabile e un supporto importante nello spogliatoio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Scuffet è il candidato ideale per questo ruolo, un giocatore capace di garantire qualità e professionalità, pronto a intervenire quando chiamato in causa. La presenza di un vice di livello è fondamentale per affrontare con serenità le sfide di un campionato competitivo come la Serie A.

Con questa mossa il Pisa dimostra di voler costruire una rosa equilibrata, capace di coniugare entusiasmo e esperienza per mantenere la categoria e puntare a crescere nel massimo campionato italiano.