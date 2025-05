Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo per l’attacco. Antonio Sanabria è fortemente nel mirino della squadra nerazzurra

Il calciomercato Pisa comincia a muovere i primi passi sul mercato in vista della prossima stagione, con un occhio puntato alla Serie A. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra (non quella dell’Inter) c’è quello di Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano attualmente in forza al Torino, ma con cittadinanza spagnola. L’interesse del club toscano sarebbe concreto, tanto che ci sarebbe già stato un primo contatto esplorativo con l’entourage del calciatore.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da sestasport.news, le parti avrebbero avuto un colloquio informale per valutare la fattibilità dell’operazione. Al momento non si può ancora parlare di una trattativa vera e propria, ma solo di un’iniziale manifestazione d’interesse. Il Pisa, infatti, sta facendo le proprie valutazioni, soprattutto sul piano economico. Il principale ostacolo è legato all’ingaggio del giocatore: Sanabria guadagna attualmente circa 1,7 milioni di euro a stagione, una cifra piuttosto elevata per i parametri del club toscano.

Il Torino, dal canto suo, avrebbe già inserito Sanabria nella lista dei possibili partenti per la sessione estiva, aprendo così uno spiraglio per eventuali trattative. Sul piano tecnico, l’idea affascina: l’attaccante ha esperienza nel massimo campionato e garantisce qualità, presenza fisica e senso del gol, doti che si integrerebbero bene con le idee tattiche di Filippo Inzaghi.

Tuttavia, come più volte sottolineato anche dal presidente Giuseppe Corrado, ogni operazione dovrà essere valutata con attenzione, bilanciando ambizione sportiva e sostenibilità economica. Il nome di Sanabria rappresenta una suggestione importante, ma per concretizzarsi serviranno i giusti incastri. Il Pisa, comunque, vuole farsi trovare pronto se ci saranno le condizioni per affondare il colpo.