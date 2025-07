Calciomercato Pisa, Scuffet obiettivo numero uno. Come procede la trattativa con il Cagliari? La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: occhi su Simone Scuffet, trattativa con il Cagliari per avere tra le mani il nuovo portiere nerazzurro

Il calciomercato Pisa entra nel vivo con un obiettivo chiaro tra i pali: Simone Scuffet. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club toscano ha avviato i contatti con il Cagliari per valutare la possibilità di ingaggiare il portiere classe 1996. Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma c’è un concreto interesse da parte del Pisa, deciso a rafforzare il reparto portieri in vista della prossima stagione di Serie B.

Scuffet, cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, ha avuto una carriera ricca di esperienze in Italia e all’estero, con passaggi anche in Turchia e in Serie A. Nell’ultima stagione, a gennaio, si è trasferito in prestito al Napoli, dove ha ricoperto il ruolo di secondo portiere alle spalle di Meret. Nonostante il minutaggio limitato, ha avuto l’opportunità di far parte della rosa che ha conquistato lo Scudetto, aggiungendo così un’importante esperienza al suo curriculum.

Nel contesto del calciomercato Pisa, l’arrivo di Scuffet non sarebbe visto come una minaccia per l’attuale titolare Semper. Anzi, il club nerazzurro punta a costruire una coppia di portieri affidabile e complementare. Scuffet porterebbe qualità ed esperienza, offrendo una valida alternativa tra i pali e contribuendo alla sana competizione interna, elemento fondamentale per affrontare un campionato lungo e complesso come quello cadetto.

Il Pisa sta dunque cercando di muoversi con intelligenza sul mercato, senza stravolgere l’equilibrio della rosa ma puntando su profili che possano garantire affidabilità e leadership. In questo scenario, l’operazione Scuffet si inserisce perfettamente nei piani societari: un portiere abituato a palcoscenici importanti ma ancora giovane e motivato a rilanciarsi come protagonista.

Il calciomercato Pisa continua quindi a proporre nomi interessanti e a sondare piste concrete, con l’obiettivo di consegnare a mister Aquilani una rosa competitiva e completa già prima del ritiro estivo. La trattativa con il Cagliari per Scuffet potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, e non è escluso che si possa chiudere positivamente nel caso in cui tutti gli attori coinvolti trovassero un’intesa soddisfacente.

Con Scuffet, il Pisa punterebbe non solo a rinforzare la porta, ma anche a dare un segnale chiaro di ambizione per la stagione 2025/2026.