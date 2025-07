Calciomercato Pisa, spunta l'idea di un grande difensore per potenziare la squadra. Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: occhi puntati su Jay Idzes del Venezia. La situazione attuale dei nerazzurri

Il calciomercato Pisa entra nel vivo con nuove strategie mirate a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione di Serie A. Dopo 34 anni di assenza dalla massima serie, il club toscano vuole affrontare il campionato con una rosa all’altezza, composta da giovani promettenti ma anche da elementi di esperienza capaci di dare solidità e personalità.

Secondo il Tirreno, tra i nomi che emergono in queste ore c’è quello di Jay Idzes, difensore centrale del Venezia. Il calciatore, nato nei Paesi Bassi ma naturalizzato indonesiano, ha disputato un’ottima stagione in Serie A nonostante la retrocessione dei lagunari. Idzes ha totalizzato 35 presenze, tutte da titolare, e ha messo a segno un gol. La sua affidabilità è stata premiata da Eusebio Di Francesco, che lo ha lasciato in campo per tutti i minuti delle gare in cui ha giocato. Nel girone di ritorno ha anche indossato la fascia da capitano, confermandosi leader dentro e fuori dal campo.

La sua versatilità – può giocare anche da mediano – e la sua maturità lo rendono un profilo interessante per molte squadre. L’Udinese sembrava vicinissima a chiudere l’operazione, ma il Venezia sta ancora valutando il futuro del giocatore. C’è l’ipotesi concreta che possa restare in Serie B per guidare i lagunari nella prossima stagione.

Il calciomercato Pisa si è attivato chiedendo informazioni su Idzes. La società nerazzurra deve però prima lavorare sul fronte delle uscite. Con l’arrivo di Maucci, infatti, la rosa è salita a 48 elementi: troppo per affrontare una stagione con equilibrio.

L’interesse del Pisa per Jay Idzes è un segnale chiaro: la dirigenza punta su giocatori pronti per la Serie A, che possano essere immediatamente utili nel progetto tecnico. Resta da capire se il Venezia aprirà a una trattativa o preferirà trattenere il suo capitano.

Il calciomercato Pisa è appena iniziato, ma i primi nomi sul taccuino mostrano già una chiara ambizione.