Calciomercato Pisa, nel mirino questi grandi giocatori per Alberto Gilardino. Le novità estive - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: Gilardino nuovo allenatore e tanti nomi caldi per rinforzare la rosa. Qual è il piano della squadra nerazzurra?

Il calciomercato Pisa entra nel vivo con grandi novità sia in panchina che in campo. Dopo la partenza del tecnico della promozione, passato al Palermo (Filippo Inzaghi), il club toscano ha deciso di puntare su Alberto Gilardino, ex allenatore del Genoa, per guidare la squadra nella prossima stagione di Serie A. Una scelta ambiziosa, che conferma le intenzioni della società di lottare per le posizioni di vertice.

Sul fronte acquisti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il calciomercato Pisa si concentra su diversi obiettivi per rafforzare la difesa. Tra i nomi in cima alla lista figura Pawel Dawidowicz, centrale polacco classe 1995 in scadenza con l’Hellas Verona. Altro profilo interessante è Leo Ostigard, norvegese del 1999, ex Napoli e Genoa, attualmente al Rennes dopo un’esperienza in prestito all’Hoffenheim. Il club ha già chiuso per il giovane brasiliano Mateus Lusuardi (classe 2004) proveniente dal Frosinone.

Dal club ciociaro potrebbe arrivare anche un rinforzo a centrocampo: si tratta di Isak Vural, centrocampista turco classe 2006. In mezzo al campo piace anche Oussama Targhalline, marocchino classe 2002 di proprietà del Feyenoord.

Per quanto riguarda l’attacco, il Calciomercato Pisa segue con attenzione diversi profili. Tra i nomi più caldi troviamo Gennaro Borrelli (classe 2000) del Brescia, Antonio Sanabria (1996) del Torino e Giovanni Simeone (1995) del Napoli, figlio di Diego Pablo Simeone, che vestì la maglia del Pisa tra il 1990 e il 1992. Piace anche Lorenzo Colombo, giovane attaccante del Milan classe 2002, reduce da un prestito all’Empoli e seguito anche dalla Cremonese.

Tra i rinforzi esterni, nel calciomercato Pisa rientra anche Liberato Cacace (classe 2000), nazionale neozelandese dell’Empoli seguito anche dal Cagliari. Sulle fasce interessa Alessio Zerbin (classe 1999), di proprietà del Napoli ma reduce da una buona stagione in prestito al Venezia. I toscani guardano ancora in casa Napoli per Pasquale Mazzocchi, terzino destro esperto classe 1995.

Il calciomercato del Pisa promette colpi interessanti: la squadra vuole costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio la nuova stagione di Serie A con ambizioni importanti.