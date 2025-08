Calciomercato Pisa, come sta procedendo la situazione intorno a Simeone? Le novità - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: Simeone colpo possibile per i nerazzurri? Meister vicino al riscatto e altri movimenti in corso

Il calciomercato Pisa sorprende ancora. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, i nerazzurri hanno messo a segno un colpo clamoroso, assicurandosi le prestazioni dell’esperto esterno colombiano Juan Cuadrado, svincolatosi dall’Atalanta lo scorso 30 giugno. Il giocatore, 37 anni, arriverà a parametro zero e lunedì sosterrà le visite mediche a Pisa, anche se non partirà per la tournée in Germania.

Cuadrado rappresenta un vero e proprio valore aggiunto per il calciomercato Pisa, sia per la sua versatilità (può giocare da terzino, centrocampista o esterno offensivo) sia per l’enorme esperienza accumulata. Nella scorsa stagione ha collezionato 23 presenze in Serie A, 8 in Champions League e una in Coppa Italia, fornendo complessivamente 4 assist.

La sua carriera parla da sé: oltre 395 presenze in Serie A, 43 gol e 69 assist, oltre a 116 presenze e 11 gol con la nazionale colombiana. In Italia ha vestito le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter e Atalanta, vincendo numerosi trofei, tra cui sei scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.

Ma il calciomercato Pisa non si ferma a Cuadrado. È infatti in fase di definizione anche l’acquisto a titolo definitivo di Henrik Meister, attaccante danese classe 2003. Il Pisa lo aveva preso in prestito dal Rennes a gennaio, con diritto di riscatto. Ora l’accordo è stato prolungato fino al 2026, e i nerazzurri sono pronti a riscattarlo per una cifra intorno ai 4 milioni di euro, con contratto fino al 2029.

Meister ha già mostrato il suo valore segnando un bel gol nell’amichevole vinta contro l’Empoli. Il Pisa conta molto su di lui per il futuro.

Sul fronte difensivo, invece, si complica la pista Mariano Troilo: tre offerte respinte dal Belgrano e l’inserimento del Porto rendono difficile la trattativa, anche se il Pisa non ha ancora alzato bandiera bianca.

Il calciomercato Pisa resta attivo anche su altri nomi: Giovanni Simeone sembra sempre più vicino al Torino, mentre rimane aperta la pista Aebischer (Bologna), anche se i rossoblù preferirebbero una cessione definitiva. Attenzione anche all’attaccante Nzola della Fiorentina.

Infine, è ufficiale il passaggio in prestito alla Vis Pesaro dell’attaccante Tommaso Ferrari.