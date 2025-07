Calciomercato Pisa, qual è il punto sulla trattativa Simeone? Ecco le difficoltà nerazzurre - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: Simeone il sogno per l’attacco, ma c’è concorrenza. La situazione attuale nerazzurra

Il calciomercato Pisa entra nel vivo con un nome importante in cima alla lista dei desideri: Giovanni Simeone. Il centravanti argentino, reduce da tre stagioni al Napoli coronate da due scudetti, è in uscita dal club partenopeo e rappresenta il grande sogno del Pisa per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Quella che inizialmente sembrava solo una suggestione è diventata una pista concreta. Il club nerazzurro sta lavorando sottotraccia per sondare la disponibilità del giocatore e del Napoli, consapevole però della forte concorrenza. Simeone, infatti, è seguito con attenzione anche dal Siviglia, dove ritroverebbe l’allenatore Matías Almeyda, lo stesso che lo fece esordire ai tempi del River Plate. Almeyda, molto stimato a livello internazionale, avrebbe espresso il desiderio di allenarlo nuovamente in Spagna.

Non solo. Anche il Genoa è in corsa per l’attaccante: il club rossoblù vorrebbe riportarlo dove tutto è iniziato, ovvero nella squadra in cui Giovanni Simeone fece il suo debutto in Serie A nel 2016. Con queste due realtà storiche del calcio europeo e italiano interessate, il calciomercato Pisa si trova di fronte a una sfida difficile, ma non impossibile.

Il progetto del Pisa, ambizioso e in crescita, potrebbe giocare un ruolo decisivo. Il club toscano vuole costruire una rosa competitiva per puntare alla promozione e riportare entusiasmo tra i tifosi nerazzurri. Inserire un profilo come Simeone all’interno della rosa significherebbe fare un salto di qualità tecnico, ma anche mediatico e motivazionale.

Dal punto di vista economico, l’operazione richiederebbe uno sforzo significativo, ma il calciomercato Pisa ha dimostrato in più occasioni di saper sfruttare opportunità intelligenti, puntando anche sulla voglia di riscatto di giocatori che cercano spazio e centralità.

Simeone, dal canto suo, non ha ancora preso una decisione definitiva. Molto dipenderà dalle proposte tecniche e dal minutaggio garantito. Il Pisa, forte del proprio progetto in evoluzione, proverà fino all’ultimo a convincerlo. E se il colpo dovesse riuscire, sarebbe uno dei più sorprendenti del calciomercato Pisa degli ultimi anni.