Calciomercato, possibile asse Marsiglia-Real Madrid per l'arrivo di quell'attaccante. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato, possibile nuovo affare tra Marsiglia e Real Madrid? Ecco le ultime novità

L’Olympique Marsiglia potrebbe essere molto attivo sul mercato invernale. Il club focese starebbe valutando l’acquisto di un nuovo attaccante e, negli ultimi tempi, è emerso il nome di Endrick. Il diciannovenne attaccante brasiliano sta attraversando un periodo difficile al Real Madrid e potrebbe essere tentato dall’idea di rilanciarsi lontano dalla capitale spagnola.

Dopo un’estate particolarmente movimentata sul fronte del mercato, l’OM potrebbe replicare in inverno. Il club marsigliese non sarebbe contrario a offrire nuove opzioni a Roberto De Zerbi per la seconda parte della stagione, e l’arrivo di un altro attaccante non sarebbe da escludere. È in questo contesto che il nome di Endrick è circolato con insistenza negli ultimi giorni.

Come riportato da SPORT, il giovane attaccante brasiliano starebbe vivendo un vero e proprio malessere al Real Madrid. Endrick non ha ancora disputato un solo minuto sotto la guida di Xabi Alonso in questa stagione. Il diciannovenne attaccante starebbe vivendo male la sua situazione, come testimonia la sua reazione di domenica contro il Getafe, quando, appreso che non sarebbe entrato in campo, ha tirato un calcio a una bottiglia. Questo episodio rivela il suo disagio e la sua frustrazione per la mancanza di opportunità.

Con la Coppa del Mondo del 2026 nel mirino, Endrick potrebbe considerare l’idea di rilanciarsi lontano dalla capitale spagnola per sperare di essere convocato da Carlo Ancelotti con la Nazionale brasiliana. L’OM potrebbe quindi avere una chance in questo dossier già quest’inverno. Resta da vedere se i dirigenti marsigliesi avranno la volontà di tentare nuovamente l’acquisto del giovane talento, dopo aver già subito un primo fallimento la scorsa estate nel tentativo di portarlo al Vélodrome.

La situazione di Endrick al Real Madrid è delicata. Un talento del suo calibro ha bisogno di giocare per crescere e affermarsi. L’OM, in cerca di rinforzi in attacco e sotto la guida di un tecnico come De Zerbi, che ha dimostrato di saper valorizzare i giovani, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per il rilancio del brasiliano. La finestra di mercato invernale si preannuncia quindi interessante per il futuro di Endrick e per le ambizioni del Marsiglia.