Calciomercato Premier League, Bartesaghi nel mirino di molte squadre inglesi. Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Premier League: Arsenal e Manchester City sul giovane Bartesaghi del Milan

Il nome di Davide Bartesaghi continua a infiammare il calciomercato Premier League. Il talento classe 2005 del Milan ha attirato l’interesse di colossi come Arsenal e Manchester City, pronti a monitorare attentamente ogni sua prestazione. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, anche il Real Madrid segue con attenzione il giovane difensore, impressionato dalla crescita esponenziale avuta sotto la guida di Massimiliano Allegri. Bartesaghi, promosso titolare sulla corsia mancina, ha spesso superato in campo colpi di mercato più costosi come Estupiñán, confermando fiducia e rendimento.

Il valore del giocatore è salito rapidamente, con una valutazione attuale che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Per proteggere il suo gioiello, il Milan ha già blindato Bartesaghi con un contratto lungo fino al 2030, scoraggiando così i primi sondaggi provenienti dall’estero. La duttilità del giovane è uno dei suoi punti di forza: capace di agire come terzino di spinta o come braccetto difensivo, un fisico imponente gli consente di adattarsi a più ruoli nello scacchiere tattico di Allegri.

Nonostante l’interesse crescente delle big inglesi, la dirigenza rossonera è ferma: Bartesaghi non è in vendita durante il mercato di gennaio. Il club considera il ragazzo un pilastro del progetto presente e futuro, destinato a raccogliere l’eredità dei grandi difensori cresciuti nel vivaio milanista.

Tuttavia, il calciomercato Premier League continuerà a monitorarlo, e l’estate potrebbe riservare sorprese. Arsenal e Manchester City, insieme all’attenzione del Real Madrid, potrebbero presentare offerte importanti, mettendo alla prova la resistenza del Milan. In questo scenario, Bartesaghi rappresenta non solo un elemento fondamentale per la squadra, ma anche una possibile plusvalenza di notevole portata per il club di via Aldo Rossi, confermando il suo status di talento incedibile nel breve periodo.

