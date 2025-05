Calciomercato, la Premier League cambia orario di chiusura del calciomercato estivo! Ecco a che ora chiuderà

Stando a quanto riportato da The Athletic, sarà anticipato l’orario di chiusura del calciomercato estivo della Premier League. I club, infatti, per la prossima stagione, dovranno chiudere le operazioni di mercato entro e non oltre le ore 19:00 del 1° settembre 2025, quattro ore in meno rispetto all’orario classico scelto dal campionato inglese: le 23:00.

La decisione arriva grazie all’accordo tra la Football Association (FA, Federcalcio inglese), la Premier League e la English Football League (EFL) per concedere al personale dei club di un orario lavorativo più “confortevole” durante il giorno di chiusura del mercato.

Il campionato inglese non è comunque il solo ad aver optato per l’anticipo con la Serie A che chiuderà la sua sessione alle ore 20:00 del 1° settembre; e tutt’ora sono in atto confronti con altre leghe per anticipare il gong.

Ricordando anche che quest’anno è prevista una finestra di mercato extra, complice il Mondiale per Club FIFA, confermata dal 1° al 10 giugno dal massimo organo di calcio mondiale, in questo caso con termine alle ore 19:00. Con il calciomercato estivo che aprirà il 16 giugno e si chiuderà appunto il 1° settembre.