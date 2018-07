Gianluigi Buffon sarà un nuovo calciatore del Paris Saint Germain: l’ex Juventus ha superato le visite mediche di rito, attesa l’ufficialità

Dopo diciassette anni da protagonista con la maglia della Juventus, Gianluigi Buffon è pronto a vivere una buona avventura. Il portierone, che ha salutato il mondo bianconero con un arrivederci, con un possibile ruolo dirigenziale nel suo futuro, è da diverse settimane in trattativa con il Paris Saint Germain: il top club di Ligue 1 è pronto a mettere sul piatto un contratto fino al 30 giugno 2020, con Gigi che diventerebbe un uomo immagine e fornirebbe l’esperienza necessaria alla formazione di Tuchel in ambito europeo.

L’accordo contrattuale tra le parti è già stato raggiunto, con Buffon che guadagnerà 4 milioni di euro netti a stagione. E c’è di più: i colleghi di RMC riportano che l’estremo difensore nelle scorse ore ha superato le visite mediche all’ospedale Americain de Neuilly. Il portale transalpino sottolinea che la presentazione è prevista per lunedì 9 luglio 2018, un bagno di folla per uno dei calciatori più amati a livello mondiale non esclusivamente per le sue qualità tecniche. Attesa l’ufficialità nel corso delle prossime ore, con il PSG che ha in programma un’accoglienza da star: ici c’est Paris…