Il PSG ha condiviso su Twitter un video in cui Buffon indossa per la prima volta la maglia del club parigino come se fosse un abito su misura

La notizia non è ancora ufficiale ma manca davvero pochissimo al trasferimento di Gianluigi Buffon al Paris Saint Germain. La conferma arriva direttamente dal club parigino, che ha condiviso su Twitter un simpatico video in cui l’ormai ex portiere bianconero indossa per la prima volta la sua nuova maglia. Questa sembra calzargli a pennello come un abito su misura come conferma lui stesso nella conclusione del filmato. «Ici c’est Paris», afferma sorridendo il nuovo portiere del PSG.

Poco dopo la Juventus ha voluto celebrare il suo ex capitano con un video pubblicato sempre su Twitter che ripercorre tutti i successi ottenuti in bianconero.