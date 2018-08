Calciomercato Real Madrid, il sogno per l’attacco è Eden Hazard: pronta l’offerta da recapitare al Chelsea, le ultime

E’ stata una estate particolarmente difficile per il Real Madrid. Dopo aver dato l’addio a sorpresa al tecnico Zinedine Zidane, i blancos sono stati costretti a veder partire Cristiano Ronaldo destinazione Juventus. Senza dimenticare la sconfitta in Supercoppa Europea con l’Atletico. E Florentino Perez punta Eden Hazard…

Secondo quanto riportato dai colleghi della stampa inglese, il Real Madrid è pronto a recapitare una offerta al Chelsea per il cartellino del talento belga: i Blues non vogliono privarsi del classe 1991, che però non ha ancora firmato il rinnovo del contratto. I Galacticos sono pronti a tutto per chiudere l’affare entro il 31 agosto, attese novità…