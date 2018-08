Cristiano Ronaldo testimonial Dazn: «Voglio vincere la Champions con la Juve» – FOTO

Il portoghese testimonial Dazn nel mondo. Cristiano Ronaldo ha parlato dell’avventura alla Juventus e degli obiettivi bianconeri

Cristiano Ronaldo testimonial Dazn nel mondo. Colpo del canale di Perform che ha debuttato in Italia, non senza polemiche, sabato sera con Lazio-Napoli. CR7 sarà il primo global ambassador e ha parlato della sua nuova esperienza in Italia con la maglia della Juventus, a pochi giorni dal debutto ufficiale in Serie A contro il Chievo Verona. Il portoghese vuole la Champions League con la maglia bianconera e non ha usato giri di parole nel corso di un’intervista rilasciata dopo l’annuncio dell’accordo con Dazn.

«Voglio vincere la Champions con la Juve. Ci focalizzeremo su quella, con i miei compagni, ma senza ossessione, passo dopo passo, e poi vedremo: se quest’anno, l’anno prossimo o quello dopo… L’obiettivo per il club è vincere il campionato, la Coppa Italia e naturalmente fare del nostro meglio in Champions». Prosegue Cristiano Ronaldo parlando di suo figlio: «È molto competitivo. È come me da piccolo. Non gli piace perdere. Diventerà come me,

ne sono sicuro al 100%. Mi piace insegnarli alcune cose, ma alla fine sceglierà lui cosa fare e avrà sempre il mio sostegno. Però, certo, mi piacerebbe che diventasse un calciatore perché penso che anche lui abbia quella passione».