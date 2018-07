Calciomercato Real Madrid, blancos a caccia del sostituto di Cristiano Ronaldo: con il portoghese diretto alla Juventus, spuntano Eden Hazard e Robert Lewandowski

E’ prevista un’estate di ampio restyling per il Real Madrid. Dopo l’addio a sorpresa di Zinedine Zidane, sostituito da Julen Lopetegui, i blancos devono fare i conti con un’altra partenza che appare sempre più probabile: parliamo di quella di Cristiano Ronaldo, sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore della Juventus (LEGGI ANCHE: Juve, Cristiano Ronaldo è più vicino: nuovi segnali positivi da Mendes). Florentino Perez è alla ricerca del sostituto e gli obiettivi sembrano chiari…

Da diverso tempo nei radar delle Merengues, Eden Hazard potrebbe essere l’erede di Cr7: il fuoriclasse belga è pronto a dare l’addio al Chelsea e sbarcare al Bernabeu, ma non sarà l’unico nuovo acquisto. Il Real Madrid infatti pensa anche a Robert Lewandowski, che ha già manifestato la sua volontà di lasciare il Bayern Monaco per vivere una nuova avventura. Meno probabile, invece, la pista Mauro Icardi, mentre Neymar è destinato a rimanere solo un sogno: il Paris Saint Germain ha già chiarito di non essere intenzionato a privarsi del brasiliano ad appena un anno di distanza dal suo arrivo dal Barcellona per 222 milioni di euro.