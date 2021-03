Il Real Madrid pensa al prossimo calciomercato soprattuto in difesa: sono quattro i nomi tra cui c’è anche Kalidou Koulibaly del Napoli

Il Real Madrid si trova a dover fare i conti con la squadra del prossimo anno: potrebbe salutare lo storico capitano Sergio Ramos e anche Varane è in dubbio.

Secondo quanto riportato da AS, sarebbero quattro i nomi in lizza per la difesa del Real Madrid: Koundè del Siviglia, Torres del Villareal e Vallejo del Granada. I Blancos guardano a Koulibaly del Napoli.