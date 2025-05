Calciomercato Real Madrid, vicino il rinnovo di Vinicius: cifre “alla Mbappé”, svelati i dettagli!

Le ultime sul possibile rinnovo di contratto di Vinicius Junior, attaccante brasiliano, con il Real Madrid. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid avrebbe trovato un accordo per il rinnovo di contratto di Vinicius Junior. Il brasiliano prolungherà l’attuale accordo in scadenza nel 2027 fino al 30 giugno 2030.

Per lui è pronto un significativo aumento di stipendio che lo porterà a pareggiare le cifre di Kylian Mbappé, ovvero circa 20 milioni di euro netti a stagione.