Roma, da Kovacic a Mahrez: ecco i nomi per il mercato

Calciomercato Roma, Monchi al lavoro in vista della prossima stagione: priorità a centrocampo e attacco, ecco i nomi sul taccuino del direttore sportivo giallorosso

Calciomercato Roma, Monchi prepara un ampio restyling in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo sta monitorando diversi profili in vista della sessione estiva e la priorità va a centrocampo e attacco. In cima alla lista degli obiettivi un sostituto di De Rossi, prossimo ai 35 anni: il pallino dell’ex Siviglia è Mateo Kovacic, comprimario al Real Madrid e pronto a vivere una nuova avventura. L’ex Inter però ha un ingaggio molto alto e la valutazione ruota attorno ai 25 milioni: l’alternativa è Lucas Torreira, faro della Sampdoria già nel mirino di altri top club. Monitorati con grande interesse anche Marouane Fellaini, in scadenza con il Manchester United, Erik Pulgar, gioiellino del Bologna, e il predestinato Nicolò Barella, che ha lo stesso procuratore di Nainggolan.

Per la trequarti la tentazione è Ante Coric, ventenne della Dinamo Zagabria: il trequartista è stato offerto dal suo entourage, che ha avviato i contatti anche con altri club europei. Capitolo diverso riguarda l’attacco, sottolinea il Corriere dello Sport, con Monchi alla ricerca di esterni offensivi di qualità che forniscano valide alternative a Diego Perotti e Cengiz Under. Monitorato già nell’estate 2017, Ryad Mahrez è in uscita dal Leicester City e i suoi agenti hanno riallacciato i contatti con la dirigenza giallorossa. Attenzione anche a Domenico Berardi, pupillo di mister Eusebio Di Francesco: il tecnico è convinto di poterlo rilanciare dopo la stagione negativa al Sassuolo. Roma che resta vigile anche su Simone Verdi, per il quale però la concorrenza è folta: Inter e Napoli sono pronte a dare battaglia.