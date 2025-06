Calciomercato Roma, l’Al Hilal valuta l’alternativa a Theo Hernandez e punta Angelino! Ecco la proposta

L’Al Hilal continua a muoversi con decisione nel mercato estivo per costruire una rosa all’altezza delle ambizioni del club, ora guidato dal nuovo tecnico Simone Inzaghi.

Dopo i tentativi – al momento non andati a buon fine – per strappare Victor Osimhen al Napoli e Theo Hernandez al Milan, il club saudita ha messo nel mirino un altro protagonista della Serie A: Angelino, terzino sinistro attualmente in forza alla Roma.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Fabrizio Romano, sempre molto affidabile sul fronte calciomercato, l’Al Hilal avrebbe presentato una prima offerta di circa 22 milioni di dollari, a cui si aggiungerebbero bonus legati alle prestazioni del giocatore e agli eventuali successi della squadra. Una proposta concreta che dimostra il forte interesse del club saudita per il giocatore spagnolo, reduce da una buona stagione in giallorosso.

Le trattative tra Roma e Al Hilal sono attualmente in corso, e non si esclude che nei prossimi giorni possano arrivare ulteriori sviluppi. La Roma valuta con attenzione l’offerta, considerata interessante anche dal punto di vista economico, ma al momento non ha ancora dato una risposta definitiva.

Angelino, arrivato nella Capitale a gennaio, ha rapidamente conquistato spazio grazie alla sua affidabilità difensiva e alla sua capacità di spinta sulla fascia sinistra. Il classe 1997 ha già maturato esperienze importanti in Bundesliga, Premier League e Liga, e il suo profilo rispecchia perfettamente le esigenze dell’Al Hilal, che cerca giocatori pronti per essere subito competitivi.

Il club saudita, già protagonista nelle scorse sessioni di mercato, continua così a puntare su nomi noti del calcio europeo per consolidare la propria posizione tra le squadre più ambiziose del panorama asiatico.