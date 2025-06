Calciomercato Roma, due squadre su Baldanzi! Il trequartista interessa e può salutare la Capitale

Il futuro di Tommaso Baldanzi potrebbe non essere con la maglia della Roma. Il giovane trequartista classe 2003, arrivato nella Capitale un anno e mezzo fa, è al centro di riflessioni e trattative in vista del calciomercato estivo. Dopo aver concluso l’Europeo Under 21 con l’Italia, uscendo ai quarti contro la Germania ai supplementari, Baldanzi si gode qualche giorno di riposo, ma con lo sguardo già rivolto alle decisioni che lo attendono.

La sua volontà è chiara: conquistare spazio nella Roma, guadagnarsi la fiducia del nuovo commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, e dimostrare il proprio valore in Serie A. Tuttavia, l’arrivo sulla panchina giallorossa di Gian Piero Gasperini ha cambiato le carte in tavola. Il nuovo allenatore porterà idee e sistemi tattici differenti, e non è detto che Baldanzi trovi il giusto collocamento nel suo progetto tecnico.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, due club italiani seguono con attenzione la situazione di Baldanzi alla Roma. Si tratta di Bologna e Parma, entrambe interessate a inserirlo nel proprio organico. Il Bologna, ora guidato da Vincenzo Italiano, e il Parma di Pepa Cuesta, neo-promosso in Serie A, vedono in Baldanzi un profilo ideale per i propri sistemi di gioco. Entrambi gli allenatori prediligono moduli come il 4-3-3 o il 4-2-3-1, perfetti per esaltare le qualità tecniche e la visione di gioco del fantasista toscano.

La Roma, da parte sua, dovrà valutare attentamente se puntare su Baldanzi o lasciarlo partire, magari in prestito, per garantire continuità e crescita al giovane talento. Le prossime settimane saranno decisive per chiarire il suo destino.

Il calciomercato di Tommaso Baldanzi è quindi più aperto che mai, con Bologna e Parma pronte a sfidarsi per aggiudicarsi uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano.