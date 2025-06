Calciomercato Roma, ecco le prime entrate: il Benfica riscatta Samuel Dahl! Le cifre dell’accordo per il trasferimento del terzino

Il Benfica ha deciso! Samuel Dahl, terzino sinistro svedese classe 2003, in prestito dalla Roma, resterà in Portogallo anche la prossima stagione. Tutto fatto per il riscatto del giocatore su cui i lusitani puntano particolarmente.

Dopo i primi 600 mila euro versati per il prestito annuale, adesso il Benfica, infatti, verserà ulteriori 11 milioni nelle casse della Roma per il difensore.

Per i giallorossi, dunque, prima importante cifra incassata in vista del calciomercato estivo che per i club non impegnati nel Mondiale per Club aprirà il prossimo 1 luglio.

Inoltre, come riportato da Sky, a favore dei giallorossi, ci sarebbe anche una clausola di rivendita sul giocatore, pari al 40% e che potrebbe così potrare ulteriore denaro nelle casse del club della capitale nel caso in cui Dahl si dovesse confermare un buon prospetto europeo e ottenere offerte importanti nei prossimi anni.