Calciomercato Roma, due cessioni per il bilancio. Dopo Paredes, anche Shomurodov in uscita per finanziare i colpi per Gasperini

La Roma si prepara ad affrontare la sessione estiva di calciomercato con un chiaro obiettivo: generare un tesoretto attraverso le cessioni prima di affondare il colpo per nuovi acquisti. Il club giallorosso, ora affidato a Gian Piero Gasperini, punta a costruire una squadra all’altezza delle ambizioni, ma dovrà prima rimpinguare le casse societarie per rispettare i paletti economici imposti e pianificare il mercato in entrata.

Tra i nomi in uscita spiccano quelli di Eldor Shomurodov e Leandro Paredes. L’attaccante uzbeko, reduce da un buon finale di stagione con il Cagliari sotto la guida di Claudio Ranieri, non rientra più nei piani tecnici della Roma. La sua prossima destinazione dovrebbe essere il campionato turco, con il Basaksehir in pole per assicurarsi il suo cartellino.

Diversa, ma altrettanto definita, la situazione di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è vicino al ritorno al Boca Juniors, club in cui è cresciuto e che ha mostrato forte interesse nonostante la recente eliminazione dal Mondiale per Club. La volontà del giocatore sembra orientata al rientro in patria, e la trattativa è già ben avviata.

11,5 milioni di euro in arrivo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma potrebbe incassare 11,5 milioni di euro complessivi dalle due cessioni: 8 milioni per Shomurodov e 3,5 milioni dal Boca per Paredes. Una somma importante per sbloccare il mercato in entrata e dare il via alla costruzione della nuova rosa voluta da Gasperini.

Queste operazioni in uscita rappresentano un passaggio chiave nella strategia della Roma 2025/2026, che dovrà agire con intelligenza per rinforzarsi senza perdere l’equilibrio finanziario. Il calciomercato della Roma è ufficialmente entrato nel vivo.