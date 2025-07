Calciomercato Roma, occhi puntati anche su Chiesa. Trattativa importante (con una concorrenza agguerrita) - Calcio News 24

Calciomercato Roma, occhi puntati su Federico Chiesa. Occhio però ad una concorrenza assai importante

Il Calciomercato Roma entra nel vivo con nuove idee e suggestioni che si intrecciano a vecchi nomi già accostati al club giallorosso nelle precedenti sessioni. La dirigenza della Roma, impegnata nella costruzione di una rosa competitiva per la nuova stagione, sta monitorando con attenzione diversi profili in più ruoli, compreso il reparto offensivo, dove si valutano sia opportunità giovani che giocatori già affermati.

Tra i nomi tornati in orbita Trigoria c’è quello di Federico Chiesa, attualmente in uscita dal Liverpool. Secondo quanto riportato da Footmercato.net, l’attaccante classe 1997 sarebbe nuovamente finito nel mirino della Roma dopo che già la scorsa estate era stato accostato alla formazione capitolina. Sebbene nell’ultima stagione in Premier League non abbia avuto un ruolo da protagonista, Chiesa ha comunque contribuito alla conquista del titolo con i Reds, confermandosi un elemento di valore.

Il profilo di Chiesa piace da tempo alla Roma, soprattutto per la sua capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, adattandosi sia da esterno che da seconda punta. In ottica Calciomercato Roma, il suo acquisto rappresenterebbe un colpo importante anche sul piano mediatico, vista la sua esperienza in Serie A e il passato alla Juventus.

Tuttavia, la concorrenza non manca. Oltre alla Roma, anche Atalanta, Bologna e Fiorentina avrebbero messo gli occhi sull’ex esterno juventino. In particolare, l’Atalanta di Juric sembra essere in vantaggio nella corsa per Chiesa. L’attaccante, infatti, è un profilo molto gradito al tecnico bergamasco, che ne aveva già apprezzato le qualità ai tempi delle sue precedenti esperienze in Serie A.

Massara, uno dei protagonisti della strategia di rafforzamento della Roma, continua a tenere vivo il dossier Chiesa, anche se al momento i margini per una trattativa concreta sembrano ancora in fase embrionale. Molto dipenderà dalle mosse del Liverpool e dalla volontà del giocatore di rientrare nel campionato italiano.

In ogni caso, il nome di Federico Chiesa torna a circolare con forza nei radar del Calciomercato Roma, segnale che il club capitolino è pronto a valutare ogni opportunità per regalare a Gasperini – se sarà confermato – un attacco ancora più competitivo e versatile.