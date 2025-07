Calciomercato Roma, Gasperini può sorridere: giallorossi pronti a chiudere per quel giocatore. L'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Roma, il mercato giallorosso entra nel vivo. Gasperini sogna subito un nuovo colpo!

Il calciomercato Roma entra in una fase molto calda con Gasperini, con il club giallorosso che si sta avvicinando concretamente all’acquisto di Neil El Aynaoui. Dopo aver presentato un’offerta ufficiale da 22 milioni di euro più 3 di bonus al Lens, la trattativa sembra entrare in una fase decisiva. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, le parti avrebbero già raggiunto un principio di accordo sul contratto che legherebbe il centrocampista al club capitolino fino al 2030.

Neil El Aynaoui, giovane talento molto apprezzato per le sue qualità tecniche e fisiche, è sempre più vicino a diventare un nuovo rinforzo per la Roma. Il giocatore stesso non vede l’ora di iniziare la sua avventura in giallorosso, entusiasta all’idea di vestire una maglia prestigiosa come quella della squadra di Mourinho. La sua energia e il dinamismo in mezzo al campo rappresentano un valore aggiunto importante per il progetto tecnico della Roma.

Il club capitolino sta puntando con decisione su questo giocatore, convinto che possa inserirsi bene nel sistema di gioco e contribuire fin da subito. Il fatto che il contratto possa arrivare fino al 2030 indica la volontà della società di costruire una squadra solida e competitiva anche in ottica futura, affidandosi a giovani prospetti di grande talento.

Il calciomercato Roma continua così a muoversi con determinazione, non solo per quanto riguarda El Aynaoui, ma anche per altre trattative in corso volte a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società sta lavorando per chiudere accordi importanti, puntando a costruire una squadra che possa competere su più fronti.

In definitiva, l’acquisto di Neil El Aynaoui rappresenta uno dei colpi più interessanti del momento nel panorama del calciomercato Roma. Restano solo pochi dettagli da definire prima di poter annunciare ufficialmente il nuovo centrocampista, pronto a mettersi a disposizione del club e dei tifosi giallorossi.