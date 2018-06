Berardi alla Roma: trattativa non stop col Sassuolo

Calciomercato Roma, c’è anche Domenico Berardi sul taccuino del direttore sportivo Monchi: trattativa non stop con il Sassuolo, le ultime

Roma letteralmente scatenata sul mercato. Il direttore sportivo Monchi ha già chiuso tre operazioni in entrata: dopo Ivan Marcano e Ante Coric, nelle scorse ore è giunta l’ufficialità dell’acquisto di Bryan Cristante, operazione da 30 milioni di euro con l’Atalanta. Ma non finisce qui: è ai dettagli la trattativa con Justin Kluivert, gioiellino di proprietà Ajax, ma i giallorossi sono pronti a stringere per Domenico Berardi.

Pupillo del tecnico Eusebio Di Francesco, l’attaccante di Cariati è pronto al salto di qualità nonostante una stagione tra luci ed ombre, la Roma è pronta a fare sul serio: secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, trattativa non stop con il Sassuolo per cercare di raggiungere l’intesa. E non è da escludere che arrivi a breve la fumata bianca: le cifre sono elevate, ma la dirigenza capitolina è pronta a mettere sul piatto delle contropartite tecniche.