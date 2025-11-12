Calciomercato Roma, quella squadra vuole comprare a tutti i costi Dovbyk. La situazione attuale giallorossa - Calcio News 24

Calciomercato Roma, obiettivo Dovbyk: il centravanti ucraino nel mirino per gennaio

Il Calciomercato Roma si prepara a entrare nel vivo con nuovi nomi e strategie in vista della sessione invernale. Dopo aver rinforzato la difesa e il centrocampo nelle ultime finestre, la priorità ora è chiara: trovare un attaccante capace di garantire gol e presenza fisica in area di rigore. E tra i profili seguiti con maggiore attenzione spunta quello di Artem Dovbyk, centravanti ucraino che sta impressionando in Serie A con prestazioni di grande solidità.

L’attaccante, protagonista con la neopromossa del campionato, ha già attirato l’interesse di diversi club italiani ed europei. Nel contesto del Calciomercato Roma, Dovbyk rappresenta una pista concreta e potenzialmente vantaggiosa: ha esperienza, conosce già il calcio italiano e si è adattato rapidamente a un nuovo ambiente competitivo. Il suo profilo tecnico e fisico è molto apprezzato da Daniele De Rossi, che desidera una punta dinamica, capace di attaccare la profondità e di lavorare per la squadra.

Il costo del cartellino resta accessibile rispetto ad altri nomi circolati in queste settimane, un fattore che rende Dovbyk una soluzione più immediata e sostenibile. Tuttavia, tutto dipenderà dalle uscite in casa Roma, che potrebbero liberare spazio nel monte ingaggi e garantire le risorse necessarie per l’affondo decisivo.

Accanto all’ucraino, la dirigenza giallorossa continua a monitorare anche altri profili di prospettiva. In particolare, Mateo Pellegrino del Parma resta un nome da tenere d’occhio: giovane, con costi contenuti e ampi margini di crescita, potrebbe essere una scommessa interessante per il futuro. Ma, al momento, la pista Dovbyk è quella che convince di più, anche per la capacità del giocatore di incidere subito.

Il progetto del Calciomercato Roma punta infatti a costruire una rosa equilibrata, che unisca esperienza e giovani di talento. L’idea è di garantire a De Rossi alternative reali in attacco, senza gravare eccessivamente sulle finanze del club.

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, la sensazione è che la Roma stia valutando il momento giusto per muoversi: se dovessero concretizzarsi alcune cessioni, il tentativo per Dovbyk potrebbe diventare realtà.

L’obiettivo è chiaro: regalare ai tifosi un rinforzo capace di dare subito peso offensivo e nuove soluzioni tattiche. Il Calciomercato Roma entra nel vivo, e Dovbyk è il nome in cima alla lista

