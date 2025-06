Calciomercato Roma, si lavora per blindare Dybala: pronto il rinnovo, sarà centrale anche per Gasperini

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con il possibile rinnovo di contratto di Paulo Dybala in giallorosso. I dettagli

Paulo Dybala sta lavorando con impegno per farsi trovare pronto in vista della nuova stagione con la Roma. Dopo l’infortunio muscolare dello scorso marzo, l’argentino continua a seguire un programma di recupero personalizzato, alternando esercizi con il pallone e sedute atletiche mirate. Lontano dalle pressioni romane, la Joya ha ritrovato serenità e motivazione, con l’obiettivo di essere al top per il ritiro di luglio con Gian Piero Gasperini, l’allenatore che lo fece debuttare in Serie A con il Palermo nel 2012.

L’ex Juve resta un pilastro della Roma, sia tecnicamente che umanamente. Ha scelto di restare nella Capitale nonostante le offerte arrivate lo scorso anno dall’Arabia Saudita, consolidando il suo ruolo da leader anche fuori dal campo. La Gazzetta dello Sport riferisce che l’argentino vuole adattarsi al nuovo stile di gioco, più esigente sul piano tattico e difensivo, pur di continuare il suo percorso in giallorosso. A metà luglio è prevista una trattativa per estendere il contratto oltre il 2027, spalmando l’ingaggio in ottica sostenibilità. La volontà è comune: Roma e Dybala vogliono proseguire insieme. E questa rinnovata intesa può diventare, più di ogni colpo di mercato, la vera notizia dell’estate.