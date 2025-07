Calciomercato Roma, fatta per El Ayanaoui. Inoltre per Gasperini potrebbe essere il primo dei tanti colpi - Calcio News 24

Calciomercato Roma: El Aynaoui in arrivo, ma Rios resta nel mirino. La situazione attuale dei giallorossi

Il calciomercato Roma entra nel vivo e regala nuovi sviluppi sul fronte centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso è pronto a chiudere per El Aynaoui, centrocampista marocchino classe 2001 attualmente in forza al Lens. Ma non è tutto: nonostante l’arrivo ormai imminente del giovane talento francese, la Roma non ha affatto abbandonato la pista che porta a Rios, mediano colombiano del Palmeiras.

I due, inizialmente considerati alternative l’uno all’altro, potrebbero in realtà coesistere nel progetto tecnico della squadra allenata da Gasperini. La dirigenza giallorossa, infatti, è alla ricerca di rinforzi giovani, dinamici e già pronti per affrontare la pressione della Serie A. In questo contesto, entrambi i profili rispondono perfettamente alle esigenze della Roma: giocatori di gamba, abili nella gestione della palla e con margini di crescita importanti.

Nelle prossime ore è atteso lo scambio di documenti per ufficializzare l’arrivo di El Aynaoui. L’operazione, che si chiuderà sulla base di un accordo economico favorevole alla Roma, segna un primo passo deciso nella strategia estiva giallorossa. Ma il calciomercato Roma potrebbe non fermarsi qui.

La pista Rios, infatti, resta viva. Il centrocampista colombiano piace per la sua aggressività, la visione di gioco e la capacità di recuperare palloni. Giocatore già maturo nonostante la giovane età, Rios viene considerato un rinforzo ideale per completare il pacchetto di mediani, soprattutto se dovessero partire alcuni elementi in esubero.

La Roma, dunque, valuta un nuovo tentativo con il Palmeiras nei prossimi giorni. Non si tratta solo di opportunità tecniche, ma anche di un chiaro segnale sul progetto giallorosso: puntare su giovani di prospettiva, ma già abituati a giocare a livelli alti.

Il calciomercato Roma sembra quindi destinato a regalare ancora colpi importanti. Dopo aver blindato la difesa con l’arrivo di Svilar come titolare e in attesa di novità sull’attacco, l’attenzione si sposta ora sul centrocampo. El Aynaoui è solo l’inizio: Rios potrebbe essere il prossimo.

E il mercato della Roma, sempre più ambizioso, dimostra di voler alzare l’asticella per riportare il club stabilmente in zona Champions.