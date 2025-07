Calciomercato Roma, trattativa avanzata per quel centravanti. Gasperini sogna il grande colpo giallorosso! - Calcio News 24

Calciomercato Roma: trattativa avanzata per Evan Ferguson dal Brighton. La situazione attuale

Nel panorama del Calciomercato Roma, un nome sta rapidamente conquistando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori: Evan Ferguson, giovane attaccante irlandese in forza al Brighton. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto giornalista di mercato, la trattativa per portare Ferguson nella capitale è ormai entrata nella sua fase decisiva, con la Roma vicinissima a chiudere l’accordo con il club inglese.

Il pressing della Roma su Evan Ferguson si è intensificato nelle ultime settimane, spinto anche dal forte interesse del giocatore stesso, che sembra fortemente desideroso di trasferirsi nella squadra giallorossa. Questo elemento è sicuramente un punto a favore dei capitolini, poiché facilita le trattative e accelera i tempi di definizione dell’operazione.

Al momento, la trattativa è concentrata sulla definizione degli ultimi dettagli e sull’ottenimento del via libera definitivo da parte del Brighton. Il club inglese, consapevole del valore del giovane attaccante classe 2004, sta valutando con attenzione la proposta economica e le condizioni contrattuali, ma le sensazioni sono positive. L’intesa sembra vicina, e non è escluso che l’affare possa essere formalizzato nelle prossime settimane.

Il potenziale arrivo di Ferguson rappresenterebbe un colpo importante per il progetto tecnico della Roma, che punta a rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane e di prospettiva. L’attaccante irlandese ha già mostrato qualità interessanti in Premier League, nonostante la giovane età, e potrebbe essere un tassello fondamentale per il futuro della squadra.

Nel contesto del Calciomercato Roma, questa trattativa si inserisce in una strategia più ampia che mira a costruire una rosa competitiva e bilanciata, capace di competere ad alti livelli sia in campionato che nelle competizioni europee. L’arrivo di un giovane talento come Ferguson conferma la volontà della società di investire nel futuro, affiancando giocatori esperti a promesse emergenti.

In sintesi, il trasferimento di Evan Ferguson dalla Premier League alla Roma sembra ormai a un passo dalla conclusione. I prossimi giorni saranno cruciali per definire gli ultimi dettagli e ufficializzare un acquisto che potrebbe dare nuova linfa all’attacco giallorosso. I tifosi aspettano con entusiasmo questo potenziale rinforzo, sperando che il giovane irlandese possa presto dimostrare il suo valore in Serie A.