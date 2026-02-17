Connect with us

Calciomercato Roma: già deciso il futuro di Malen. Impatto devastante dell’olandese, cosa succederà a fine stagione! Retroscena

Published

3 ore ago

on

By

malen

Calciomercato Roma: è stato già deciso il futuro di Malen. Cosa succederà a fine stagione per l’attaccante olandese

C’è una Roma prima di gennaio e una Roma dopo gennaio. Lo spartiacque della stagione giallorossa ha un nome e un cognome preciso: Donyell Malen. L’arrivo dell’attaccante olandese nel mercato invernale ha cancellato con un colpo di spugna le incertezze di un reparto offensivo che, fino a poche settimane fa, si aggrappava quasi esclusivamente all’estro di Matias Soulé. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Impatto totale: numeri da Scarpa d’Oro

L’ex Borussia Dortmund non si è limitato a segnare, ha dominato. Con 5 reti nelle sue prime 5 presenze in Serie A, Malen ha registrato un impatto che, statistiche alla mano, regge il confronto a livello europeo solo con un gigante come Harry Kane al Bayern Monaco. Ma l’analisi va oltre i gol. Malen è diventato il fulcro del gioco di Gian Piero Gasperini: è primo per tiri totali (25), tiri in porta (10) e tocchi in area avversaria (51) nell’ultimo mese. È un attaccante moderno, che non aspetta il pallone ma lo cerca, lo difende e lo trasforma in oro colato, come dimostrato nel big match vinto domenica sera a Napoli.

La gestione di Gasperini e il rimpianto

Proprio Gasperini non ha usato giri di parole nel post-partita del Maradona. “Con Malen dall’inizio del campionato la Roma avrebbe molti più punti”, ha ammesso l’allenatore, svelando però anche la necessità di una gestione oculata. L’olandese non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, motivo per cui viene spesso sostituito nel finale per preservarne l’integrità muscolare. È un patrimonio troppo prezioso per rischiare stop.

Le cifre dell’affare: riscatto sicuro

L’operazione condotta dal DS Frederic Massara si sta rivelando un capolavoro. La formula del prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni è legata alla qualificazione europea (Champions o Europa League) e alle presenze. Tuttavia, con un rendimento del genere, il riscatto è virtualmente già in cassaforte. Malen non è solo un acquisto, è l’uomo che ha cambiato il destino della stagione: con lui, l’obiettivo Champions League è passato da speranza a solida realtà.

